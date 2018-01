Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Gamesa vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Seit seinem ersten Vorabtext zu den Zahlen habe der Windturbinenhersteller eine Reihe großer Aufträge erhalten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Dadurch dürfte der Ausblick nun weniger Risiken enthalten. Für ihn liege der Fokus in diesem Jahr aber vor allem auf dem freien Barmittelfluss statt auf Umsatz und Margen./ck/ajx Datum der Analyse: 26.01.2018

