Dow Jones - Alle Kurzfrist-Ziele abgearbeitet

Hallo am Nachmittag,

eine unglaubliche Handelswoche liegt hinter dem Dow Jones Industrial Average Index. Die Käufer gaben sich selbst am Freitag nicht zufrieden und bescherten dem Index ein weiteres Hoch im Bereich von 26.600 Punkten. Damit ist das dort angesetzte Trendziel souverän abgearbeitet worden.

Nun heißt es aber wieder: Neue Woche, neues Glück! Nach dem fulminanten Run dürften es die Käufer in den US Indizes zunächst etwas ruhiger angehen lassen. Kommt der Dow Jones Industrial Average nicht nachhaltig über 26.600/26.620 Punkte hinaus, könnte er zunächst auf 26.458 Punkte konsolidieren. Hält diese Unterstützung nicht, wäre bei 26.400 Punkten ein Gap zu schließen. Wiederum darunter würde sich das Chartbild etwas eintrüben, wobei bei 26.220 Punkten eine Kreuzunterstützung im Chart notiert, die als gutes Sprungbrett in Richtung Norden dienen könnte.

Fangen die Käufer den Index auf der anderen Seite direkt wieder auf, könnten die vorbörslichen Hochs um 26.650 Punkten noch einmal angelaufen werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis auf der Long-Seite ist demnach denkbar schlecht. Belastbare Short-Signale gibt es aber bislang ebenfalls nicht.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.01.2018 - 29.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 29.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

