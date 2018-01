Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Kursschwäche erinnere ihn an die Phase von Juli bis November und er leugne auch nicht die Bedenken wegen des steigenden Euro und mit Blick auf die Sparte Lichtlösungen und Systeme (LSS), aber dies seien vor dem Hintergrund des positiven strukturellen Anlagehintergrunds nur kurzfristige Störfeuer, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis Datum der Analyse: 29.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0072 2018-01-29/15:19

ISIN: DE000LED4000