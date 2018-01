Der Immobilienwert Publity steht zum Start der Handelswoche im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Nach einer Gewinnwarnung am Freitag verliert die Aktie zur Stunde rund 19 Prozent an Wert. Schon in den Vorwochen befand das Unternehmen auf dem absteigenden Ast, weil man an den Bedingungen eines Wandlers herumschrauben wollte.

