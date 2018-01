Tagesausblick für 30.1: DAX und Dow - Warten auf Datenreigen und Fed-Entscheidung!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die europäischen und US-amerikanischen Aktienbarometer starteten wenig verändert in die neue Woche. Vorsicht regiert vor dem Datenreigen von Apple, Alphabet, Deutsche Bank, SAP und zahlreichen anderen Blue Chips. Zudem steht die Sitzung der US-Fed an. Eine Erhöhung des Leitzinses wird zwar nicht erwartet. Denoch könnte es Indizien für eine mögliche Anzahl von Zinsschritten in diesem Jahr geben. Die zunehmende Nervosität spiegelte sich heute auch in einem deutlichen Anstieg des Volatilitätsbarometers des DAX, des VDAX new wider. Während sich der DAX dennoch oberhalb von 13.300 Punkten halten konnte, mussten Rohstoffe wie Gold, Öl und Silber sowie der Euro/US-Dollar Federn lassen.

Morgen steht kommt der erste deutsche Blue-Chip mit Geschäftszahlen. Zudem stehen wichtige Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA an.

Trader und Anleger aufgepasst.

Volle Hebelkraft voraus! Mit HVB Faktor-Zertifikaten auf beliebte deutsche Aktien und Indizes erhöhen Sie Ihren möglichen Gewinn. Jetzt informieren!

Unternehmen im Fokus

Morgen wird SAP vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlichen. Nach Angaben von Thomson Reuters rechnen Analysten für das Schlussquartal nur mit einem marginalen Umsatz- und Ergebnisplus. De Fokus liegt vor allem auf die Entwicklung im Cloud-Bereich. Zudem melden die US-Konzerne AMD, McDonalds und Pfizer Daten zum zurückliegenden Geschäftsjahr.

Die Sportmesse ISPO startet in München. Damit rücken Sportartikelhersteller wie Adidas, Puma und Nike als auch Entwickler von Tools wie Fitness-Uhren in den Fokus der Anleger.

Wirtschaftsdaten

Europa - BIP Euro-Zone Q4, vorläufige Zahlen

Europa - Vorläufiger Verbraucherpreisindex für Januar

USA -Beginn der 2-tägigen Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (Fed), - (bis 31. Jan.)

USA - Verbrauchervertrauen, Januar

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.410/13.470/13.530/13.600/13.670 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.140/13.275/13.310 Punkte

Der DAX bewegte sich heute in einer engen Range 12.270 und 13.360 Punkten. Zum Handelsschluss konnte sich der Index oberhalb der Unterstützungsmarke von 13.310 Punkten festsetzen. Gefestigt erscheint der Index jedoch keinesfalls. Kippt der Index unter die Zone 13.275/13.310 Punkte droht eine Abwärtsbewegung bis 13.140 Punkte. Viele Bullen werden derweil warten bis die Hürde bei 13.360 Punkten deutlich überwunden ist ehe sie (weitere) Long-Positionen aufbauen.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 12.01.2018 - 29.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.01.2013 - 29.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HU9T78 4,55 8.400 13.600 15.03.2018 DAX HU9UAC 6,92 10,000 13.800 15.03.2018 DAX HW721M 7,41 12.300 14.000 15.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.01.2017; 17:34 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 30.1: DAX und Dow - Warten auf Datenreigen und Fed-Entscheidung! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).