Lieber Leser,

wie erwartet hat sich die Petro Welt Technologies Aktie kaum weiter entwickelt in den vergangenen drei Wochen. Die Aktie verlor in diesem Zeitraum ca. 5,66 % an Wert, notiert seit Anfang des Jahres allerdings weiterhin mit 4,85 % im Plus. In diesem Zeitraum hat die Aktie deutlich von der Erholung im Ölpreis und damit Erwartungen an eine erhöhte Auftragslage profitieren können. Doch das Unternehmen hat Absätze hauptsächlich in russischen Rubel, weshalb ein immer fester werdender ... (David Iusow)

