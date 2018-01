Der Autobauer will nach den bekanntgewordenen Abgastests an Affen in Zukunft Tierversuche ausschließen. Derweil soll das Thema noch in dieser Woche im Bundestag behandelt werden. Und auch die EU verlangt Antworten.

Nach Bekanntwerden des umstrittenen Dieselabgastests mit Affen hat Volkswagen angekündigt, auf Tierversuche zu verzichten. "Wir wollen Tierversuche für die Zukunft absolut ausschließen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert", sagte der VW-Generalbevollmächtigte Thomas Steg der "Bild"-Zeitung.

VW will demzufolge überprüfen lassen, was nach den Versuchen mit den Affen geschehen ist, in welchem Zustand sie übergeben wurden und wie es ihnen heute geht. Zuvor hatte auch VW-Konzernchef Matthias Müller die Versuche als inakzeptabel bezeichnet.

Die umstrittenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...