FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.01.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LXU XFRA ZAE000096541 TONGAAT-HULETT LTD RC 1 0.067 EUR

WIOA XFRA US97651M1099 WIPRO LTD ADR /1 IR 2 0.013 EUR

3NZ XFRA US9582541044 WESTERN GAS PARTN. LP UTS 0.742 EUR

TAR XFRA US87612G1013 TARGA RESOURCES DL -,001 0.734 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.177 EUR

PWC XFRA US7234841010 PINNACLE WEST CAPITAL 0.561 EUR

PP21 XFRA US7127041058 PEOPLE'S UTD FINL DL -,01 0.139 EUR

PCX XFRA US7043261079 PAYCHEX INC. DL-,01 0.403 EUR

NHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.137 EUR

NRA XFRA US6293775085 NRG ENERGY INC. DL-,01 0.024 EUR

HAS XFRA US4180561072 HASBRO INC. DL-,50 0.460 EUR

GTR XFRA US3825501014 GOODYEAR TIRE RUBBER 0.113 EUR

HB1 XFRA US3596941068 FULLER -H.B. CO. DL 1 0.121 EUR

FE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.087 EUR

CS2 XFRA US1475281036 CASEY'S GENL STORES 0.210 EUR

AES XFRA US00130H1059 AES CORP. DL-,01 0.105 EUR

FNV2 XFRA SG1T58930911 FRASER + NEAVE SD-,20 0.018 EUR

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EUR

C61 XFRA CA2908761018 EMERA INC. 0.369 EUR

BZZ XFRA CA0636711016 BK MONTREAL CD 2 0.608 EUR

GMZ XFRA US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 0.105 EUR

UBUB XFRA IE00B5PYL424 UBS(I)-SOL.G.O.E.U.E.ADDL 0.021 EUR

1C5 XFRA US1746101054 CITIZENS FINL GROUP DL-01 0.177 EUR

9H6 XFRA GB00B5BT0K07 AON PLC A DL -,01 0.290 EUR

UBU3 XFRA IE00B77D4428 UBS I.-MSCI USA U.E. ADDL 0.395 EUR

UBU5 XFRA IE00B78JSG98 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL 0.735 EUR

UBU7 XFRA IE00B7KQ7B66 UBS(I)-MSCI WOR. U.E.ADDL 0.221 EUR

UBU9 XFRA IE00B7K93397 UBS(I.)ETF-SP500 U.E.ADDL 0.274 EUR

1WG XFRA US95825R1032 WESTERN GAS EQ.PART.UTS 0.443 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.051 EUR

1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.347 EUR

UBUM XFRA IE00BMP3HG27 UBS I.ETF-DL G.SEL.DIV.AD 0.140 EUR

UBUN XFRA IE00BMP3HJ57 UBS I.ETF-MSCI EMU CYC.AD 0.054 EUR

UBUP XFRA IE00BMP3HL79 UBS I.ETF-MSCI EMU DEF.AD 0.111 EUR

HCU XFRA US4283371098 HI-CRUSH PARTNERS UTS 0.161 EUR