Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere des deutschen Börsenbetreibers würden mit einem klaren Abschlag zu denen der Wettbewerber gehandelt, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Den Bewertungszeitraum habe er nun weiter in die Zukunft geschoben. Die Aktie der Deutschen Börse zieht er der der LSE weiterhin vor./bek/ajx Datum der Analyse: 30.01.2018

AFA0001 2018-01-30/08:15

ISIN: DE0005810055