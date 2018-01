Eher Zurückhaltung herrschte gestern an den europäischen Börsen, nach den Zuwächsen der vergangenen Tage kam es zu Gewinnmitnahmen. Gleichzeitig zogen auch die Zinsen leicht an, die Renditen fünfjähriger deutscher Staatsanleihen kamen gestern erstmals seit Dezember 2015 wieder zeitweise in den positiven Bereich. Ein merklich nachgebender Euro verhinderte aber größere Abverkäufe, so dass gegen Tagesende nur ein leichtes Minus zu Buche stand. Unter den steigenden Zinsen litten kapitalbedürftige Branchen wie Versorger und Immobilienfirmen, die Sektoren zählten mit Abschlägen von 0,7% beziehungsweise 0,9% zu den schwächsten des gestrigen Handelstages. Zusätzliche Belastung für spanische Versorger kam von...

