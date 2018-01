Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für VTG nach wettbewerbsrechtlichen Einschränkungen bei der Nacco-Übernahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Bei dieser Akquisition dürfte es sich für VTG voraussichtlich um den letzten größeren Zukauf auf dem europäischen Markt für private Mietwaggons handeln, schrieb Analyst Philip Saliba in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe ursprünglich nicht mit größeren Restriktionen seitens der Behörden in Deutschland und Österreich gerechnet. VTG biete nun an, 30 Prozent der Nacco-Flotte wieder zu verkaufen./bek/ajx Datum der Analyse: 30.01.2018

ISIN: DE000VTG9999