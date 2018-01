Böblingen (ots) -



DXC Technology (NYSE: DXC), der weltweit führende unabhängige end-to-end IT-Dienstleister, ist von Union Insurance beauftragt worden, die komplette IT-Infrastruktur und alle Workloads auf Amazon Web Services (AWS) zu migrieren. Union Insurance ist ein führender Anbieter von kundenorientierten Versicherungsprodukten für Privatpersonen und Unternehmen im Nahen Osten.



DXC wird mit Union Insurance zusammenarbeiten, um die Rechenzentrumsinfrastruktur und seine Kerngeschäftsanwendungen auf AWS zu migrieren. Dadurch erhält Union Insurance eine größere Flexibilität, um saisonale Kundenanforderungen zu erfüllen, eine skalierbare Back-End-Infrastruktur und ein verbesserten Return on Investment (ROI). Mit der Umsetzung werden IT-Effektivität und Kundenzufriedenheit insgesamt gesteigert. Die Migration umfasst dabei den Aufbau und die Wartung der kompletten Cloud-Infrastruktur, einschließlich Lizenzkonsolidierung, Anwendungsperformance, Geschäftsverfügbarkeit und -kontinuität sowie Sicherheit.



Das Implementierungsprojekt erweitert das bereits vereinbarte Abkommen zur Unterstützung von Union Insurance bei der digitalen Transformation.



"Der digitale Wandel schreitet in der Versicherungsbranche und in der gesamten Region des Nahen Ostens voran. Dabei beobachten wir bereits eine rasche Verbreitung digitaler Technologien, da Unternehmen sich zunehmend digital neu erfinden", sagt Mark Diekmann, General Manager und Offering Leader, Cloud, Platforms und ITO von DXC Technology Asien, Naher Osten und Afrika. "Wir freuen uns unsere Partnerschaft mit Union Investment auszuweiten, das Unternehmen auf der digitalen Reise zu begleiten und bei der reibungslosen und erfolgreichen Migration zu AWS Cloud behilflich zu sein."



"Wir haben mit DXC Technology einen großartigen Partner und freuen uns, gemeinsam auf diese Reise zu gehen. Während wir den Weg für die digitale Zukunft bei der UIC ebnen, setzen wir auf die DXC-Expertise im Bereich Cloud und Technologie-Services, um uns durch diese Transformation führen zu lassen", sagte Abdul Muttaleb M. Al Jaedi, Managing Director und CEO, Union Insurance.



"Im hart umkämpften Versicherungsmarkt von heute kommt es entscheidend darauf an, dass wir uns differenzieren können. Wir benötigen einen vertrauenswürdigen Partner, der unsere Strategie der digitalen Transformation versteht und beschleunigen kann", sagte Anshul Srivastav, CIO, Union Insurance. "Die Partnerschaft mit DXC bei der Umgestaltung unserer IT-Infrastruktur wird dazu beitragen, unser Unternehmen als einen der führenden Anbieter in der Branche zu positionieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir für die Zukunft der digitalen Versicherung gerüstet sind."



Aufbauend auf den globalen AWS-Migrations- und Managed Service-Angeboten von DXC kündigte DXC kürzlich eine erweiterte Allianz mit AWS an. Das macht es für Unternehmenskunden von DXC einfacher, die Effizienz und Innovationskraft der Cloud zu nutzen. Damit wird auch DXC's Strategie beschleunigt, mit AWS als bevorzugtem Cloud-Provider unabhängige, kapitalschonende, konsumbasierte Apps und Infrastruktur-Services anzubieten und gleichzeitig die Kundenbedürfnisse im hybriden Cloud-Markt für große Unternehmen weiter zu bedienen.



DXC Technology ist ein weltweit führender Anbieter von Versicherungssoftware und -services und ermöglicht es Versicherern, eine digitale Zukunft aufzubauen und gleichzeitig ihre bestehenden Geschäfte umzugestalten. DXC verfügt über fundiertes Wissen über Legacy-Operationen und -Technologien und hat Versicherungsunternehmen mit seinen umfassenden Modernisierungs- und Application-Portfolio-Management-Dienstleistungen dabei geholfen, digital zu wachsen.



DXC Technology ist der weltweit führende unabhängige End-to-End IT-Dienstleister. Wir wandeln technologische Innovationen in messbare Erfolge für unsere Kunden um. Aus dem Zusammenschluss von CSC und der Enterprise Services Sparte von Hewlett Packard Enterprise entstanden, sind wir für rund 6.000 privatwirtschaftliche und öffentliche Organisationen in 70 Ländern tätig. DXC Technology zeichnet sich durch technologische Unabhängigkeit aus, ist weltweit präsent und verfügt über ein umfassendes Partnernetzwerk. Gemeinsam bieten wir richtungsweisende IT-Services und Lösungen. Wir leiten und begleiten die digitale Transformation unserer Kunden. Auch im Bereich Corporate Social Responsibility setzen wir Maßstäbe www.dxc.technology/de.



