Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Handelsstart am Dienstag rote Vorzeichen. Die Börse nimmt damit die Vorgaben von der Wall Street auf, die am Vortag aufgrund steigender Anleiherenditen unter Druck kam. Offensichtlich gehen viele Anleger im Vorfeld der anstehenden Berichtssaison auch auf Nummer Sicher und nehmen Gewinne mit. Zu guter Letzt schürt auch Apple die Unsicherheit.

