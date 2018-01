Hamburg - Leerverkäufer BNP PARIBAS SA baut Netto-Leerverkaufsposition in alstria office REIT-Aktien massiv aus: Die Leerverkäufer der BNP PARIBAS SA attackieren die Aktien der alstria office REIT AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX) massiv. Die Finanzprofis der BNP PARIBAS SA mit Sitz in Paris, Frankreich, haben am 26.01.2018 ihre Shortposition von 1,06% auf 1,75% der Aktien der alstria office REIT AG erhöht.

