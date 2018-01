Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aareal Bank von 39,50 auf 46,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Aktie des Immobilienfinanzierers sei wegen der hohen Dividendenrendite und der Aussicht auf eine Kapitalrückgabe attraktiv bewertet, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv hinzu kämen die geplanten Kosteneinsparungen und die Fortschritte beim Abbau des Portfolios fauler Kredite in Italien./tav/ajx Datum der Analyse: 30.01.2018

ISIN: DE0005408116