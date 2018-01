Bonn - Die Kapitalmarktzinsen sind gestern deutlich gestiegen, ohne dass es wirklich neue Erkenntnisse zur konjunkturellen Entwicklung oder zum geldpolitischen Ausblick gegeben hätte, so die Analysten von Postbank Research.Anscheinend mache sich derzeit eine gewisse Nervosität breit, dass die führenden Notenbanken stärker (FED) oder schneller (EZB) auf die robuste Konjunktur reagieren könnten als bislang mehrheitlich erwartet. Die 10-jährige Bundrendite sei gestern um 7 Basispunkte auf 0,69% gesprungen. Die 5-jährige Bundrendite, die bereits am Freitag kräftig gestiegen sei, habe sich um 2 Basispunkte auf -0,02% erhöht, nachdem sie im Tagesverlauf zwischenzeitlich die Nulllinie überwunden habe. 2-jährige Bunds hätten mit -0,53% um 1 Basispunkt höher als am vergangenen Freitag rentiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...