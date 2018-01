DAX - Das Gap ist geschlossen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Mittag,

der DAX sollte gemäß des bereits am Freitag erstellten Fahrplans nicht über 13.350 Punkte hinauskommen und anschließend deutlich fallen. Auch gestern zeigte sich der Index bei 13.350 Punkten gedeckelt, machte aber kaum Anstalten, stärker nachzugeben. Dies holte der DAX zur heutigen Eröffnung durch ein riesiges Downgap nach.

Dabei wurde das Tief bei 13.222 Punkten nahezu punktgenau getroffen, ehe sich der DAX deutlich erholte und das gerissene Gap schloss. Bären wie Bullen haben sich somit gezeigt und müssen sich nun wieder sammeln. Rücksetzer auf 13.250 Punkte könnten kurzfristig noch einmal eine Chance auf eine zweite Aufwärtswelle in Richtung einer Abwärtstrendvariante bei 13.320 Punkten liefern. Doch erst über 13.360 Punkten schlägt das Pendel wieder deutlicher in Richtung der Käufer aus.

Fällt der DAX dagegen wieder zurück und unterschreitet er 13.222 Punkte, dürfte eine Stopploss-Lawine losgetreten werden, im Zuge derer zumindest das Gap bei 13.183 Punkten geschlossen werden sollte. Eine weitere Unterstützung im Stundenchart befindet sich bei 13.137 Punkten.

Viel wird heute auf die US Indizes ankommen. Nach dem schwachen Montag deutet sich auch hier ein Downgap an. Nur wenn die Käufer diese Gaps zur Eröffnung wieder schließen, hat auch der DAX Chancen, sich weiter zu erholen. Der kurzfristige Abwärtstrend ist bislang aber einwandfrei intakt.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.01.2017 - 30.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 30.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

