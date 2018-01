Berlin (ots) -



Nach einem intensiven und mehrstufigen Pitch hat sich Matthias Meusel, Chief Marketing Officer der Quirin Privatbank Gruppe, für einen neuen Kreativpartner entschieden: Grabarz & Partner wird ab sofort medienübergreifend für die digitale Geldanlage quirion und die Muttermarke Quirin Privatbank zuständig sein. Die Zusammenarbeit für den neuen Markenauftritt von quirion hat bereits begonnen. Die Kampagne wird demnächst starten.



Auf Mediaagenturseite setzt die Quirin Privatbank Gruppe nach einem weiteren Pitch für beide Marken zukünftig auf Crossmedia.



"Mit Grabarz & Partner und Crossmedia haben wir zwei neue und starke Agenturpartner gefunden, die uns vor allem bei unseren digitalen und kreativen Herausforderungen und Zielen unterstützen werden. Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit", so Meusel zu den Pitch-Entscheidungen.



Gerade im Bereich Strategie und Kreation sieht Meusel sich und sein Team trotz der neuen Partnerschaft mit einer Kreativagentur in der Pflicht: "Die Kooperation mit unseren Agenturen wird sich nicht darauf beschränken, dass der Kunde brieft und die Agenturen liefern. Das wäre oldschool. Unser neues Motto heißt intensives Sparring, in dem jeder seine Stärken und Erfahrungen einbringt, egal auf welcher Seite er arbeitet", so Meusel.



Über die Quirin Privatbank AG:



Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von allen anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Anleger seitdem ausschließlich gegen Honorar. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank ist 1998 gegründet worden und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Das Institut betreut gegenwärtig rund 3,3 Milliarden Euro an Kundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin Privatbank Anlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen beruht.



