In 2012 markierte das Wertpapier des gleichnamigen Baumaschinenherstellers Caterpillar ein vorerst letztes Hoch bei 116,95 US-Dollar und schwenkte anschließend in eine mittelfristige Konsolidierung ein. Abgaben auf 56,36 US-Dollar bis Anfang 2016 resultierten hieraus, dort konnte eine Stabilisierung einsetzen und ein enger Aufwärtstrend etabliert werden. Als der US-Präsident mit seinem Wahlversprechen massiv in die Infrastruktur investieren zu wollen, sein Amt antrat, sprang die Aktie nur wenig später dynamisch an und konnte sich über die Jahreshochs aus 2012 hinwegsetzen. Anschließend folgte eine äußerst starke Aufwärtsbewegung bis auf ein Verlaufshoch von 173,24 US-Dollar. Im Januar aber reicht die Kraft der Käufer für frische Rekordstände nicht mehr aus, es blieb ein ...

