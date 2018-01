Schenkt man einer Vielzahl von Umfragen Glauben, so erfreut sich die Idee des Familiennachzugs für in Deutschland lebende subsidiär Schutzberechtigte keiner überschwänglichen Beliebtheit. Trotzdem war es ein Streitpunkt in den Koalitionsgesprächen. Ab August soll er weiter erleichtert werden. Monatlich 1000 plus eine wohl unbestimmte Fall von Härtefällen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...