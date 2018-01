? Kissigs Kolumne vom 5.1.2018, Aktien Magazin 1/2018 Der Name ist jedem bekannt, Osram steht für Tradition, für Licht. Der 111 Jahre alte Traditionskonzern hat viele von uns durch die Welt der zunehmenden Elektrifizierung geführt und noch heute haben die meisten von uns Osram-Leuchtmittel im Schrank und in ihrem Lampen. Sobald wir einen Baumarkt betreten, strahlen sie uns an, diese Leuchtmittel - dabei sind die meisten gar nicht mehr von Osram und wo heute Osram drauf steht, ist nicht mehr Osram drin. Der Spin-OffOsram war lange Zeit eine Siemens-Sparte, doch in dem Konzern entschloss man sich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...