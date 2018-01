Anfang vergangener Woche war die SMA Solar-Aktie (ISIN: DE000A0DJ6J9) heftig ins Wanken geraten. Zeitweise sah es so aus, als würde sich hier eine Trendwendeformation nach unten in Form einer Schulter-Kopf-Schulter etablieren. Doch am Mittwoch zog der Kurs plötzlich kräftig an und steigt seither jeden Tag ein Stück weiter. Was war los?

Die vorherigen Kursverluste waren eine nervöse Reaktion auf die Strafzölle, die die USA gegen Solarpanels aus Asien verhängt hatten. Man fürchtete, das könnte auch auf europäische Produkte ausgeweitet werden. Was theoretisch natürlich weiterhin möglich wäre, sich derzeit aber nicht abzeichnet. Die Rallye hingegen basierte auf Fakten, konkret auf dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2017, das SMA Solar am Mittwochmorgen auf den Tisch legte. Das war zwar nicht ...

