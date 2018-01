True Leaf schliesst Erwerb des 40 Acres grossen Standortes für die Cannabisproduktion ab

True Leaf schliesst Erwerb des 40 Acres grossen Standortes für die Cannabisproduktion ab

Bauplan für Phase 1 beinhaltet eine 25.000 Quadratfuss grosse Hydrokulturanlage für die Produktion von medizinischem Cannabis in Lumby, BC

VERNON, BC, KANADA - (30. Januar 2018) - True Leaf Medicine International Ltd. ("True Leaf") (CSE: MJ) (FWB: TLA) (OTCQB: TRLFF), das "Quality of Life"-Cannabisunternehmen für Menschen und Haustiere, hat über seine hundertprozentige Tochter True Leaf Medicine Inc. den Erwerb des 40 Acres großen Grundstückes, das seine Anlage in Lumby (BC) umgibt, abgeschlossen.

Der Erwerb wurde am 19. Januar 2018 für insgesamt 3,3 Millionen CAD vollzogen.

True hat, wie zuvor bekannt gegeben wurde, ein Angebot gemäß Regulation A+ im Wert von 10 Millionen $ außerhalb von Kanada sowie eine gleichzeitige nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 4 Millionen $ mit ausschließlich kanadischen Anlegern abgeschlossen. True Leaf ist das erste in Kanada notierte Unternehmen, das ein erfolgreiches Angebot gemäß Regulation A+ durchgeführt hat.

Das Unternehmen verwendete einen Teil des Erlöses aus den Angeboten für den Erwerb des Grundstückes in Lumby. Die weiteren Erlöse aus den zwei Angeboten werden für den Bau und die Personalbeschaffung für die erste Phase der Anlage von True Leaf sowie als Betriebskapital für das bestehende Geschäft von True Leaf Pet verwendet.

Der Antrag von True Leaf auf die Erteilung einer Lizenz für die Produktion und den Vertrieb von Cannabis gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) von Health Canada hat die Sicherheitsüberprüfungsphase absolviert und dem Unternehmen wurde die Genehmigung zur Errichtung einer Produktionsanlage erteilt. True Leaf hat zurzeit keine Lizenz für die Produktion von Cannabis.

True Leaf geht davon aus, dass Phase 1 - die Errichtung einer Hydrokulturanlage mit 16.000 Quadratfuß Anbaufläche und eines 9.000 Quadratfuß großen Gebäudes für Büroräume, eine Extraktionsanlage sowie Labor- und Verpackungsbereiche - bis Ende Sommer 2018 abgeschlossen wird, wobei die erste Ernte für den Herbst 2018 erwartet wird. True Leafs erster Ernteertrag muss eine Prüfung durch Health Canada bestehen, damit dem Unternehmen eine Lizenz für den Anbau von medizinischem Cannabis erteilt werden kann.

Anlässlich dieses jüngsten Meilensteins bemerkte CEO Darcy Bomford: "Das Unternehmen freut sich über den Abschluss der zwei Angebote und den Erwerb des Grundstückes. Wir können nun unser Ziel verfolgen: den Anbau des, wie wir hoffen, weltweit hochwertigsten medizinischen Cannabis."

True Leaf plant, sich zu einem der wichtigsten Arbeitgeber in Lumby zu entwickeln. Lumby ist eine Gemeinde mit 1.700 Einwohnern im nordöstlichen Bereich des Okanagan Valley im Süden von British Columbia, deren Wirtschaft vor allem von der Holzwirtschaft abhängt.

Über True Leaf

True Leaf wurde 2013 gegründet und umfasst zwei wesentliche operative Geschäftsbereiche: True Leaf Medicine Inc. und True Leaf Pet Inc. Das Ziel des Unternehmens ist die Versorgung mit von den Bundesbehörden genehmigten, sicheren und wirksamen Cannabisprodukten, die in Kanada und den Vereinigten Staaten verkauft werden sollen. True Leaf Medicine Inc. wurde im Juli 2013 mit dem Ziel gegründet, ein zugelassener Produzent von medizinischem Cannabis für den kanadischen Markt zu werden. True Leaf Medicine Inc. wurde von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada die Genehmigung für den Bau seiner Aufzuchtanlage erteilt, welche bei Fertigstellung einer Sicherheitsüberprüfung durch Health Canada unterzogen wird, damit die Zulassung zur Aufzucht, Herstellung und Verbreitung von Cannabisprodukten erteilt werden kann. True Leaf verfügt derzeit nicht über eine Lizenz zur Produktion von Cannabis.

True Leaf Pet Inc. wurde 2015 gegründet und vertreibt sichere Haustierprodukte auf Hanfbasis. Das Unternehmen hat das True Hemp-Nahrungsergänzungsmittelsortiment für Haustiere in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa eingeführt und hat damit als eines der ersten Unternehmen die weltweite Vermarktung einer Haustierproduktlinie auf Hanfbasis erreicht. Die True Hemp-Produkte in Nordamerika enthalten kein CBD und THC und sind damit die ersten landesweit legalen Produkte, die in Kanada und den USA vertrieben werden.

www.trueleaf.com

