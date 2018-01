Lauda-Königshofen - Caterpillar-Aktie: Ausgeprägte Korrektur denkbar - Chartanalyse In 2012 markierte das Wertpapier des gleichnamigen Baumaschinenherstellers Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ein vorerst letztes Hoch bei 116,95 US-Dollar und schwenkte anschließend in eine mittelfristige Konsolidierung ein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

