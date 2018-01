Cornelia Müller wird neue Bereichsleiterin Corporate Communications der Aareal Bank

DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Personalie Cornelia Müller wird neue Bereichsleiterin Corporate Communications der Aareal Bank 30.01.2018 / 13:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Cornelia Müller wird neue Bereichsleiterin Corporate Communications der Aareal Bank

Wiesbaden, 30. Januar 2018 - Cornelia Müller (51) wird mit Wirkung zum 1. Februar 2018 neue Bereichsleiterin Corporate Communications bei der Aareal Bank AG. In dieser Position verantwortet sie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Interne Kommunikation und das Marketing. Müller wird zudem den neugeschaffenen Newsroom der Aareal Bank Gruppe leiten. Sie berichtet an Sven Korndörffer, der als Group Managing Director den Konzernbereich Group Communications & Governmental Affairs insgesamt verantwortet und die Bereichsleitung bislang in Personalunion ausübte. Bis zu ihrem Wechsel zur Aareal Bank verantwortete Müller im Techem-Konzern als Bereichsleiterin Marketing unter anderem die Unternehmenskommunikation, die Public Affairs und das Produktmanagement des Energiedienstleisters.

"Cornelia Müller verfügt über umfangreiche Erfahrungen in allen Bereichen der internen und externen Kommunikation, die sie in hervorragender Weise in die kommunikative Begleitung unseres strategischen Zukunftsprogramms Aareal 2020 einbringen kann", so Sven Korndörffer.

Cornelia Müller absolvierte ein Studium der Germanistik und Lateinamerikanistik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Nach ihrem Studium war Müller zunächst mehrere Jahre in strategischen Kommunikationsberatungen tätig, unter anderem bei Klenk & Hoursch sowie Hill & Knowlton in Frankfurt, bevor sie 2008 zum Techem-Konzern wechselte.

Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse.

Kontakt: Aareal Bank AG Corporate Communications Sven Korndörffer Tel.: +49 611 348 2306 sven.korndoerffer@aareal-bank.com Christian Feldbrügge Tel.: +49 611 348 2280 christian.feldbruegge@aareal-bank.com Jorge Person Tel.: +49 611 348 3217 jorge.person@aareal-bank.com

30.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-Mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com ISIN: DE0005408116 WKN: 540811 Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

649541 30.01.2018

ISIN DE0005408116

AXC0151 2018-01-30/13:49