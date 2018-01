Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktie des steirischen Sensor- und Chipherstellers ams AG von 120,0 weiter beibehalten. Auch die Kaufempfehlung "Overweight" wurde bestätigt.

In einer Studie zu ams erklärte die Expertenrunde um Andrew Gardiner, dass trotz des rasanten Kursanstiegs der Aktie in den letzten Jahren die Papiere weiterhin attraktiv bewertet seien. Mitspielen dürfte auch die schon im Voraus für das vierte Quartal angekündigten Umsatzzahlen, welche sich mit 470 Mio. Euro am oberen Ende des Umsatzprognosenspektrums des Konzerns bewegten. Die Experten von Barclays hatten selber mit einem Erlös von 460 Mio. Euro gerechnet.

Am frühen Dienstagnachmittag notierten ams-Aktien an der Zürcher Börse um 0,85 Prozent leichter bei 88,78 Schweizer Franken.

