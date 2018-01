NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HelloFresh nach Zahlen von 11 auf 12 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der starke Zwischenbericht des Kochboxen-Lieferanten signalisiere ein sich beschleunigendes Wachstum der Kundenzahl, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstagnachmittag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe der Wettbewerbe ein Sorgenfaktor./mis/ag

Datum der Analyse: 30.01.2018

ISIN DE000A161408

AXC0173 2018-01-30/14:50