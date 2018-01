Adler Modemärkte AG: Deutliches Ergebniswachstum trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen / Personelle Veränderung im Vorstand

EBITDA +7% auf EUR ~25 Mio. inklusive a.o. Effekt +33% auf EUR 31 Mio.: Deutliches Ergebniswachstum trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen / Personelle Veränderung im Vorstand

Haibach bei Aschaffenburg, 30 Januar 2018: Der Adler Modemärkte AG ist es kurz vor Jahresende wie avisiert gelungen, die zweite Tranche der Immobilienverkäufe in Österreich erfolgreich abzuschließen. Dank der mit diesen Transaktionen realisierten Einmalerträge und unter Berücksichtigung gegenläufiger Sonderbelastungen aus Restrukturierungen, konnte das Unternehmen somit positive Ergebniseffekte von insgesamt rund EUR 6 Mio. realisieren. Hierdurch erreicht das ausgewiesene Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Konzerns nach Vorlage vorläufiger, untestierter Zahlen einen Wert von rund EUR 31 Mio., was einer Verbesserung von 33% gegenüber 2016 entspricht. Ohne diesen Einmaleffekt wurde in 2017 beim EBITDA eine Verbesserung von 7% auf rund EUR 25 Mio. (2016: EUR 23,3 Mio.) erzielt. Dies gelang, obwohl sich die Rahmenbedingungen für den deutschen Textileinzelhandel auch im vierten Quartal des Berichtsjahres weiter verschlechtert haben. Daher konnte das Unternehmen die eigenen Vorgaben einer Verbesserung des operativen EBITDA auf EUR 27-30 Mio. nicht erreichen. Der Konzernumsatz lag mit EUR 525,8 Mio. um rund 3% unter dem Vorjahreswert (EUR 544,6 Mio.).

Free Cashflow mit mehr als EUR 35 Mio. auf Rekordniveau, Liquidität bei über EUR 63 Mio. Hinsichtlich der Zielvorgabe einer substanziellen Verbesserung des Free Cashflows war ADLER in 2017 sehr erfolgreich. Die Kennziffer konnte im Berichtsjahr von EUR 11,3 Mio. auf einen historischen Rekordwert von mehr als EUR 35 Mio. verbessert werden. Entsprechend solide zeigt sich die Liquidität des Unternehmens. So weist ADLER bei den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten zum 31. Dezember 2017 einen Wert von über EUR 63 Mio. und somit eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr um EUR 20,5 Mio. aus.

Strategische Neuausrichtung für nachhaltig profitables Wachstum Damit verfügt ADLER über eine sehr solide finanzielle und bilanzielle Grundlage, um den Konzern wieder auf den mittel- bis langfristig angestrebten profitablen Wachstumskurs zurückzubringen. Der Vorstand wird die neue Unternehmensstrategie und die damit einhergehenden Maßnahmen bis spätestens Mitte März bekanntgeben.

Personelle Veränderung im Konzernvorstand - Andrew Thorndike verlässt ADLER Der Aufsichtsrat der Adler Modemärkte AG hat in seiner außerordentlichen Sitzung am heutigen Tag beschlossen, die Zusammensetzung des Konzernvorstands zu überprüfen. In diesem Zusammenhang wird Andrew Thorndike das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen Des Weiteren hat der Aufsichtsrat beschlossen, die Position des Chief Commercial Officer im Konzernvorstand zu etablieren, verantwortlich für die Omni-Channel-Strategie. Erste Gespräche mit potenziellen Kandidaten haben bereits stattgefunden. Mit der heutigen vorzeitigen Vertragsverlängerung des amtierenden Finanzvorstands, Karsten Odemann, bis zum 31. Dezember 2021 hat der Aufsichtsrat darüber hinaus ein klares Zeichen für Kontinuität im Konzernvorstand gesetzt.

Den testierten Jahresabschluss und den Geschäftsbericht über das Jahr 2017 wird ADLER am 15. März 2018 veröffentlichen.

