Das Analysehaus Jefferies hat Alstria Office nach einer Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Er erwarte nun, dass der Nettovermögenswert je Aktie über seiner optimistischen Schätzung liegen werde, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Immobilienzukäufe in Hamburg und Stuttgart, die durch die Einnahmen aus der Kapitalerhöhung finanziert werden sollen, beurteilt er positiv./ck/ajx Datum der Analyse: 30.01.2018

ISIN: DE000A0LD2U1