Vergangenen Mittwoch hatte SMA Solar Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt. In Folge dessen machte die Aktie des Solarkonzerns einen Sprung nach oben. Auch heute gehört SMA mal wieder zu den stärksten Werten im TecDAX. Erfahren Sie mehr zum Trading-Tipp des Tages von Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR an den Wert glaubt, erfahren Sie hier... Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.