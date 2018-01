Der Euro hat am Dienstag im späten europäischen Handel gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Um 16.10 Uhr wurde er bei 1,2424 Dollar gehandelt. Damit stand er deutlich höher als in der Früh. Um 9.00 Uhr ist er noch bei 1,2360 Dollar gestanden.Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten lagen etwas über den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...