Tagesausblick für 31.1: DAX unter Druck. Facebook, Fed und Infineon im Fokus!

Anleger werden allmählich nervös. Das Volatilitätsbarometers des DAX, des VDAX new stieg heute auf den höchsten Stand seit September vergangenen Jahres. Dabei ging die Inflationsrate in Deutschland im Januar deutlich zurück. Der Fokus lag jedoch auf die US-Notenbanksitzung. Morgen wird die Entscheidung verkündet. Störfeuer kam zudem vom Anleihenmarkt. So zog die Rendite 10jährigen Bundesanleihen zeitweise auf 0,7 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Dezember 2015 nach oben. Zum Vergleich: Mitte Dezember lag die Rendite noch bei 0,3 Prozent. Mit Spannung wird derweil auch die Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation erwartet.

Morgen stehen Inflationsdaten aus der Eurozone sowie die Zahlen von Facebook, Infineon und Siemens im Fokus. Am Abend folgt die US-Zinsentscheidung.

Unternehmen im Fokus

Morgen Siemens und die einstige Tochter Infineon Zahlen zum ersten Geschäftsquartal veröffentlichen. Für Infineon erwarten Analysten nach Angaben von Thomson Reuters ein Umsatzplus von 8,5 Prozent und einen Anstieg des operativen Ergebnisses um knapp 10,6 Prozent. Bei Siemens rechnen Analysten im Schnitt mit einem Umsatzanstieg von knapp vier Prozent und einen Gewinnrückgang von rund 12 Prozent. Einen erneuten Dämpfer im Ergebnis dürfte erneut der Power & Gas-Bereich verursacht haben.

Nach Angaben von Thomson Reuters rechnen Analysten für das Schlussquartal nur mit einem marginalen Umsatz- und Ergebnisplus. De Fokus liegt vor allem auf die Entwicklung im Cloud-Bereich. Zudem melden die US-Konzerne AT&T, Ebay, Facebook, Eli Lilly und Microsoft Daten zum zurückliegenden Geschäftsjahr.

In der zweiten Wochenhälfte wird unter anderem die Deutsche Bank Zahlen veröffentlichen. Im Vorfeld zeigen sich die Anleger jedoch äußerst zurückhaltend und drücken die Aktie auf ein neues Jahrestief. Der schwache Gesamtmarkt setzte heute zudem den Biotechsektor unter Druck. So verbuchten Titel wie Evotec, Medigene und Morphosys überdurchschnittliche Verluste. Gegen den Trend zulegen konnte hingegen defensive Titel wie Beiersdorf, Fresenius, Henkel, Unilever und Vivendi.

Die Sportmesse ISPO läuft in München. Damit rücken Sportartikelhersteller wie Adidas, Puma und Nike als auch Entwickler von Tools wie Fitness-Uhren in den Fokus der Anleger.

Wirtschaftsdaten

China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Januar

Deutschland - Einzelhandelsumsatz, Dezember

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Januar

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Januar

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, Januar

USA - Abschlusstag der Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (Fed), - Zinsentscheid (20:00), Zinsentscheid (20:00)

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.410/13.470/13.530/13.600/13.670 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.140/13.225/13.275/13.310 Punkte

Der DAX kippte heute unter die Unterstützungszone 13.275/13.310 Punkten und nimmt Kurs auf das Tief von Mitte Januar von 13.140 Punkte. Die Bären haben das Zepter derzeit in der Hand. Die Bullen werden warten bis sich der Index stabilisiert. Risikofreudige schielen derweil auf 13.225/13.275 Punkte und die Chance auf einen kurzfristigen Rebound.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 09.01.2018 - 30.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 31.01.2013 - 30.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HU9T78 5,82 8.400 13.600 15.03.2018 DAX HU9UAC 7,78 10,000 13.800 15.03.2018 DAX HW721M 7,63 12.300 14.000 15.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.01.2017; 17:38 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

