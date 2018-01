Aus dem Börsenbrief. http://www.boerse-social.com/gabb Mit Agrana-CEO Johann Marihart spreche ich stets sehr gerne und mich interessieren auch viele Dinge abseits der Geschäftszahlen. Diesmal habe ich ihn gefragt: Wann ändert sich der Zuckerpreis? Also nicht wenn jedes Mal der Kunde anruft und sagt: "Ich brauch" soundso viele Tonnen fürs nächste Jahr, lass uns verhandeln"? Antwort Marihart: Der Zuckerpreis ändert sich jedenfalls meist Mitte Oktober eines Jahres. Da ist das Ende des sogenannten Zuckerwirtschaftsjahres - und das hat eine gewisse Tradition, auch ist da die neue Ernte eingefahren, es gibt also neue Rübenpreise. Das heißt also, dass der Zuckerpreis immer ein Jahr gültig ist?Ist nicht ein Jahr...

