Liebe Leser,

noch vor einigen Tagen lagen Bullen und Bären bei der Evotec-Aktie gleichermaßen in Lauerstellung. Der Kurs der Aktie lief zunehmend in ein symmetrisches Dreieck hinein, aus dem ein Ausbruch in Kürze zu erwarten war. Unklar war lange Zeit nur die Grundrichtung der Reise, denn Käufer und Verkäufer schienen annähernd gleich stark zu sein.

Nun scheint es, als sei die Entscheidung endlich gefallen. Die Käufer konnten in den vergangenen Handelstagen eine dynamische Kaufwelle ... (Dr. Bernd Heim)

