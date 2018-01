Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Börse von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das höhere Kursziel basiere auf geänderten Annahmen im Bewertungsmodell, schrieb Analyst Martin Price in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Börsenbetreiber verfüge über eine Reihe guter Geschäftsbereiche mit hohen Barrieren für den Markteintritt von Konkurrenten. Zudem dürfte die Börse von einer Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone profitieren./bek/ajx Datum der Analyse: 31.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0003 2018-01-31/08:22

ISIN: DE0005810055