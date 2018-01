Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400) blickt auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück.

Zum nunmehr zwölften Mal in Folge ist es der Gesellschaft gelungen, die Rekordwerte der Vorjahre bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis zu übertreffen. Diese Geschäftsentwicklung ist für sich genommen einzigartig und belegt zum wiederholten Mal den nachhaltigen Erfolg und die hohe Stabilität des Geschäftsmodells.

Die Strategie, das umfassende Angebot an Lösungen für Unternehmen aller Größenordnungen sowohl "On-Premise" als auch in der Cloud anzubieten, hat sich für ATOSS erneut ausgezahlt. Mit seinem Full Range Angebot hat der Münchner Softwarehersteller in 2017 über 600 Unternehmen überzeugt, ATOSS als innovativen Partner für Workforce Management zu wählen. Damit hat die Nachfrage nach kundenorientierten Lösungen zur Personaleinsatzplanung von ATOSS stark zugenommen. Dies zeigt sich besonders eindrucksvoll bei den im Geschäftsjahr erzielten Auftragseingängen für Softwarelizenzen und dem Softwareanteil aus fest kontrahierten Cloud-Subskriptionen, die um 19 Prozent von Mio. EUR 12,3 auf insgesamt Mio. EUR 14,6 anstiegen.

Zweistellige Wachstumsraten wurden auch bei den Umsatzerlösen erzielt. So wuchs der Umsatz mit Software im Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...