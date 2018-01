Die Deutsche Bank hat das Kursziel für RTL von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Erhebungen zufolge dürfte sich der deutsche TV-Markt im ersten Quartal solide entwickeln mit einem Wachstum von 2 bis 3 Prozent, schrieb die Analystin Laurie Davison in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das frühe Osterfest dürfte einen positiven Effekt für die Anzeigen im ersten Quartal haben. Insgesamt dürfte sich der deutsche TV-Sender in diesem Jahr etwas besser schlagen als der Gesamtmarkt./bek/ajx Datum der Analyse: 31.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0016 2018-01-31/09:43

ISIN: LU0061462528