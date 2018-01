IRW-PRESS: Glance Technologies Inc.: Glance Technologies gibt Aktienrückkaufprogramm über Normal Course Issuer Bid bekannt

31. Januar 2018 - Vancouver, B.C. - Glance Technologies Inc. (CSE: GET: CN / CSE: GET.WT / OTCQB: GLNNF / FKT: GJT) hat heute bekannt gegeben, dass es eine so genannte Normal Course Issuer Bid (das Gebot) über die Canadian Securities Exchange durchführen wird. Gemäß diesem Gebot wird Glance bis zu 6.500.000 der zurzeit ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Glance zurückkaufen. Beginn der Normal Course Issuer Bid ist Montag, 5. Februar 2018, und die Frist für den Aktienrückkauf beträgt höchstens 12 Monate. Glance wird dafür das Unternehmen Echelon Wealth Partners Inc benutzen. Alle von Glance getätigten Käufe werden zum aktuellen Marktpreis der Aktien zum Zeitpunkt des Kaufs erfolgen. Alle gekauften Aktien werden annulliert. Die tatsächliche Anzahl gekaufter Aktien, der Zeitpunkt sowie der Preis, zu dem die Aktien gekauft werden, hängen von zukünftigen Marktbedingungen und potentiellen alternativen Verwendungsmöglichkeiten für Glances Finanzmittel ab.

Der Grund für Glances Gebot ist, dass das Unternehmen der Ansicht ist, dass der Marktpreis seiner Stammaktien nicht immer den tatsächlichen Wert von Glances Geschäften und dessen Aussichten für die Zukunft widerspiegelt. Glance ist davon überzeugt, dass in solchen Phasen der Kauf von Stammaktien am besten für das Unternehmen ist. Solche Käufe sollen positiv für alle übrigen Aktionäre sein, da ihre Beteiligung an Glance gesteigert wird.

Über Glance Technologies Inc.

Glance Technologies besitzt und betreibt Glance Pay, ein fortschrittliches Zahlungssystem, das die Art und Weise, wie Smartphone-Nutzer entscheiden, wo sie einkaufen, Waren und Dienstleistungen bestellen, Zahlungen durchführen, digitale Belege abrufen, digitale Angebote einlösen, tolle Belohnungen erhalten und mit Händlern interagieren, revolutioniert. Glance bietet zielgerichtetes In-App Marketing, geo-orientierte digitale Coupons, Kunden-Feedback, Händlernachrichten und individuelle Belohnungsprogramme. Das mobile Zahlungssystem Glance Pay umfasst eine eigene Technologie, einschließlich Nutzer-Apps, die für die Betriebssysteme iOS (Apple) und Android kostenlos heruntergeladen werden können, Händler-Manager-Apps sowie eine umfassende Technologie mit einem ausgeklügelten Betrugsschutz und einer blitzschnellen Zahlungsverarbeitung. Glance Pay ist bedeutsame Lizenzierungsabkommen eingegangen, um im vergangenen Jahr seine rund 9 Mio. $ starke Technologie zu lizenzieren. Außerdem hat das Unternehmen vor Kurzem eine End-to-end-Blockchain-Lösung für eine auf Belohnung basierende Kryptowährung sowie Printer-Intercept-Technik erworben, um die Analyse großer Datenmengen mit künstlicher Intelligenz zu kombinieren und somit den Kunden gezielte Angebote machen zu können.

Weitere Informationen über Glance erhalten Sie auf www.glance.tech.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Christina Rao Vice President, Investor Relations (604) 723-7480 investors@glancepay.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Glance weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen, die von Glance bereitgestellt werden, keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Informationen über solche Risikofaktoren und ihre möglichen Auswirkungen zum Ausdruck gebracht werden. Diese können im Firmenprofil von Glance auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com nachgelesen werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

