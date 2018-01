Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Unter dem Chance/Risiko-Aspekt sei die Aktie der Reederei attraktiv, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihre Bewertung spiegele die Risiken für die Branche besser wider als die des dänischen Kontrahenten Moeller-Maersk. Zudem verfügten die Hamburger über eine der jüngsten Flotten in der Frachtschifffahrt./bek/ajx Datum der Analyse: 30.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0018 2018-01-31/10:14

ISIN: DE000HLAG475