Lieber Leser,

in einem insgesamt schwachen Marktumfeld konnte sich die Aktie des Architektur- und Bausoftwareunternehmens Nemetschek am Dienstag noch ganz gut behaupten. Ich erwarte daher auch weiterhin einen Kursanstieg auf 100 Euro. Sollte ich damit am Ende richtig liegen, bietet sich aktuell eine gute Einstiegs- bzw. Nachkaufgelegenheit.

Nemetschek, einer der zahlreichen Überlebenden des Neuen Marktes

Natürlich kann ich mich irren, denn über eine Glaskugel verfüge auch ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...