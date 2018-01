ProSiebenSat1-Calls mit 73%-Chance bei Kursanstieg auf 33 EUR

Nachdem sich die ProSiebenSat.1-Aktie (ISIN: DE000PSM7770) in der vergangenen Woche ziemlich schwach entwickelt hatte, setzte sie sich im frühen Handel des 31.1.18 mit einem Kurssprung von bis zu 5 Prozent an die Spitze aller DAX-Werte. Als einer der Gründe für den Kursanstieg könnte die jüngste Analyse der Deutsche Bank angesehen werden, in der die Aktie wegen der Erholung des Marktes für Fernsehwerbung mit einem Kursziel von 38 Euro zum Kauf empfohlen wird.

Für Anleger, die der ProSiebenSat.1-Aktie nach der schwachen Kursentwicklung der vergangenen Monate zumindest eine weitere Kurserholung auf bis zu 33 Euro zutrauen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für den Einstieg in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 32 Euro

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf die ProSiebenSat.1-Aktie mit Basispreis bei 32 Euro, Bewertungstag 20.4.18, BV 0,1, ISIN: DE000CV77QF0, wurde beim Aktienkurs von 30,87 Euro mit 0,10 - 0,11 Euro gehandelt. Kann der Kurs der ProSiebenSat.1-Aktie in einem Monat auf 33 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,19 Euro (+73 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,04 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die ProSiebenSat.1-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,04 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF3YNP3, wurde beim Aktienkurs von 30,87 Euro mit 0,30 - 0,31 Euro taxiert.

Gelingt der ProSiebenSat.1-Aktie in den nächsten Wochen der Sprung auf die Marke von 33 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,49 Euro (+58 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 27,022 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die ProSiebenSat.1-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 27,022 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD3MFX1, wurde beim Aktienkurs von 30,87 Euro mit 0,39 - 0,40 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der ProSiebenSat.1-Aktie auf 33 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,59 Euro (+47 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ProSiebenSat.1-Aktien oder von Hebelprodukten auf ProSiebenSat.1-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de