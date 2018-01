Die SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986) hat mit der Shanxi Lu'an Coal Technology Equipment Co., Ltd., einer führenden chinesischen Bergwerksgruppe, eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Dazu wurde ein Joint Venture gegründet, um den Vertrieb sowie das Service- und After-Sales-Geschäft von spezifischen Transportsystemen für den chinesischen Bergbau voranzutreiben.

Mit 51 % ist die Shanxi Lu'an Coal Technology Equipment Co., Ltd. größte Anteilseignerin des strategischen Joint Ventures Shanxi An'de Auxiliary Transportation Co., Ltd. Die SMT Scharf AG beteiligt sich mit 40 % an dem Gemeinschaftsunternehmen, während ...

