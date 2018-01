Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa erholen sich von den Verlusten am Vortag und legen zur Wochenmitte im frühen Handel zu. Die Impulse für die Einzelwerte liefert die Berichtssaison, die am Morgen bereits getobt hat. Übergeordnet verläuft sie bisher wie erwartet. Während das Schlussquartal 2017 ein gutes Ergebnis liefert, werden die exportabhängigen Unternehmen mit Blick auf die Stärke im Euro für die Zukunft etwas vorsichtiger. In diesem Umfeld legt der DAX um 0,4 Prozent auf 13.248 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,3 Prozent höher bei 3.616 Punkten.

Für Impulse könnten im Tagesverlauf der ADP-Arbeitsmarktbericht als Vorläufer des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts am Freitag und der Einkaufsmanagerindex aus Chicago sorgen. Die Zinsentscheidung der Fed am Abend dürfte für die Börsen dagegen ein Non-Event darstellen. An der Börse wird fest davon ausgegangen, dass auf der letzten von Fed-Chefin Janet Yellen geleiteten Sitzung keine Zinsänderung beschlossen wird. Gemäß ihren Projektionen peilt die Fed in diesem Jahr drei Zinserhöhungen an, für 2019 und 2020 sind je zwei Erhöhungen in Aussicht gestellt. Am 5. Februar übernimmt Yellens Nachfolger Jerome Powell den Fed-Chefsessel.

Kraftwerksgeschäft belastet Siemens

Siemens hat zum Start ins Geschäftsjahr nur dank des Verkaufs seiner Osram-Aktien und der Effekte aus der US-Steuerreform seinen Gewinn gesteigert. Im Kraftwerksgeschäft, in dem tausende Jobs gestrichen und auch Werke geschlossen werden sollen, kämpft Siemens hingegen weiterhin mit Problemen. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) bekräftigte das Unternehmen.

Händler sehen zwei Fragezeichen hinter den Zahlen. Zum einen habe Power & Gas wieder die ohnehin schwachen Erwartungen verfehlt: "Das kann zwar wegen des geplanten Stellenabbaus taktisch sein, irgendwann muss Siemens aber auch hier wieder liefern", sagt ein Händler. Schwierig sei aber auch, dass Healthineers vor dem geplanten Börsengang die Erwartungen nicht ganz erfüllen habe können. Siemens notieren 0,4 Prozent im Plus.

Die Gewinnentwicklung von Infineon im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres hat die Erwartung der Analysten der DZ Bank übertroffen. Insbesondere das Automotive-Segment habe eine starke Entwicklung ohne saisonale Abschwächung verzeichnet. Den Ausblick auf das Gesamtjahr hat Infineon aufgrund der Schwäche des US-Dollars gesenkt. Die Aktie liegt 0,6 Prozent im Minus.

Sartorius hat die zuletzt gesenkte Umsatzprognose dank eines soliden Wachstums in den Regionen Asien-Pazifik sowie EMEA erfüllt. Der operative Gewinn legte deutlich zu und übertraf die Erwartungen der Analysten leicht. Für 2018 hat sich der Laborausrüster ein wieder stärkeres Wachstum vorgenommen. Solche Nachrichten werden an der Börse gerne gelesen, die Aktie legt im TecDAX um 4,1 Prozent zu.

Capita hat drei Probleme - Aktie bricht um gut ein Drittel ein

"Zu komplex, zu vielfältig und zu wenig Cash", so stuft Marktstratege Neil Wilson von ETX Capital die aktuelle Lage bei Capita Plc ein. Der britische Outsourcing-Spezialist überraschte seine Investoren gleich mehrfach negativ. Nach einer Gewinnwarnung wird eine Kapitalerhöhung durchgeführt, um die klamme Liquidität zu verbessern. Zudem wird die Dividende gestrichen, um Geld zu sparen.

Schon längere Zeit zeichnete sich die Misere ab. Den letzten Mosaikstein lieferte die Nachricht im Januar, dass der lukrative und profitable Vertrag mit Prudential verloren wurde. Mit der massiven Kapitalerhöhung von bis zu 700 Millionen Pfund oder ein Drittel der Marktkapitalisierung vom Vortag vor Augen, wird die Aktie auf den Markt geworfen. Die Papiere brechen in London um 40 Prozent ein.

Das Geschäft bei Volvo brummt, die Aktie legt um 3,5 Prozent zu. Die Analysten von Evercore ISI weisen auf das bereinigte EBIT hin, dass mit 7,33 Milliarden Kronen deutlich oberhalb der Markterwartung ausgefallen sei. Stark waren zudem die Aufträge in der Lkw-Sparte, diese legten gegenüber dem Vorjahresquartal um 29 Prozent zu. Damit lagen sie 11 Prozent oberhalb der Konsensschätzungen der Analysten, was auch eine gute Vorlage für die Mitbewerber Daimler und VW sei.

Finanzinvestoren machen bei Jost Kasse

Die Aktien des Lkw-Zulieferers Jost Werke handeln 1,8 Prozent leichter bei 41,70 Euro und haben damit die Platzierung bereits gut verdaut. Wie aus dem Handel zu hören ist, sollen sich der Finanzinvestor Cinven und andere Großaktionäre von rund 3 Millionen Aktien zu 39 Euro je Aktie getrennt haben. Die Platzierung hat damit ein Volumen von rund 114 Millionen Euro. Die Aktie wird als potenzieller SDAX-Kandidat an der Börse gehandelt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.616,40 0,27 9,65 3,21 Stoxx-50 3.229,28 0,20 6,46 1,62 DAX 13.247,53 0,38 49,82 2,55 MDAX 26.851,00 0,54 144,82 2,48 TecDAX 2.654,10 0,58 15,43 4,94 SDAX 12.343,70 0,37 45,23 3,84 FTSE 7.582,81 -0,07 -5,17 -1,30 CAC 5.488,94 0,28 15,17 3,32 Bund-Future 159,11 0,28 -1,65 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:23 Di, 18:08 % YTD EUR/USD 1,2437 +0,26% 1,2438 1,2398 +3,5% EUR/JPY 135,24 +0,23% 135,24 134,92 -0,0% EUR/CHF 1,1594 +0,01% 1,1604 1,1589 -1,0% EUR/GBP 0,8772 +0,05% 0,8769 1,1399 -1,3% USD/JPY 108,73 -0,03% 108,72 108,83 -3,5% GBP/USD 1,4178 +0,19% 1,4184 1,4134 +4,9% Bitcoin BTC/USD 10.068,69 -0,63% 10.123,01 10.364,72 -29,90 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,99 64,5 -0,8% -0,51 +5,9% Brent/ICE 68,55 69,02 -0,7% -0,47 +2,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.342,28 1.338,59 +0,3% +3,70 +3,0% Silber (Spot) 17,22 17,14 +0,5% +0,09 +1,7% Platin (Spot) 1.002,75 997,00 +0,6% +5,75 +7,9% Kupfer-Future 0,00 3,18 0% 0 -3,5% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2018 04:20 ET (09:20 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.