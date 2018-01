Trotz des Kurseinbruchs an der Wall Street kann sich der DAX am Mittwochvormittag im Plus behaupten. Es sind die optimistischen Ausführungen von US-Präsident Donald Trump in seiner Rede zur Lage der Nation, welche die Anleger beruhigen. Auch die Zahlen von Siemens helfen dem DAX auf die Beine.

Den vollständigen Artikel lesen ...