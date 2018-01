DAX - Prompt kam die Strafe

Bastian Galuschka,

Hallo am Vormittag,

der DAX sollte bereits nach dem Freitagsfahrplan 13.350 Punkte nicht signifikant überschreiten, sondern auf 13.183 Punkte fallen und das dortige Gap schließen. Diesen Plan wiederholte ich auch für Montag, wich am Dienstag aber aufgrund der starken Intraday-Erholung etwas davon ab und präferierte zunächst eine zweite Erholungswelle in Richtung 13.320 Punkte. Die Strafe folgte auf dem Fuß. Der Index wurde direkt durchgereicht, schloss die Kurslücke bei 13.183 Punkten und erholte sich anschließend wieder.

Das Beispiel zeigt sehr gut, dass der erste Gedanke oftmals der richtige ist und man sich nicht so schnell davon abbringen lassen sollte. Die heutige Erholung erreicht bereits ein erstes Widerstandsbündel um 13.270 Punkte. Nur wenn der DAX dieses überschreitet, besteht weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Kreuzwiderstand bei 13.320 Punkten. Erneut 30 Punkte darüber liegt eine weitere Schlüsselmarke im Chart bei 13.350 Punkten. Ein Ausbruch über diese Hürde würde das Chartbild wieder freundlicher gestalten und Potenzial auf 13.443 Punkte triggern.

Viel wichtiger ist derzeit aber der Blick gen Süden. Denn sollte der DAX die Unterstützung bei 13.180 Punkten reißen, dürfte der Abwärtsdruck wieder zunehmen, wobei 13.137 Punkte wohl nur ein Etappenziel auf dem Weg in Richtung der wichtigen 13.000-Punkte-Marke darstellen dürfte. Die Kuh ist also noch lange nicht vom Eis. Vorsicht ist in der aktuellen Marktphase geboten.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 12.01.2017 - 31.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 31.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

