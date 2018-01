IBU-tec advanced materials AG erwartet 2018 ein Umsatzwachstum von mindestens 10 %

IBU-tec advanced materials AG erwartet 2018 ein Umsatzwachstum von mindestens 10 %

Weimar, 31. Januar 2018 - Der Vorstand der IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat heute die Planungen für das Geschäftsjahr 2018, basierend auf den vorläufigen Zahlen 2017, abgeschlossen. Die Gesellschaft geht von einem organischen Umsatzanstieg von mindestens 10 Prozent auf Basis des vorläufigen Umsatzes 2017 von 16,8 Mio. Euro aus. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, wird eine vergleichbare prozentuale Steigerung erwartet. Nach vorläufigen Zahlen beträgt das EBITDA 2017 vor IPO-Kosten 4,3 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern soll sich 2018 trotz planmäßig erhöhter Abschreibungen nach HGB im Bereich des um die IPO-Aufwendungen bereinigten Ergebnisses von 2017 bewegen, das nach vorläufigen Zahlen bei 1,9 Mio. Euro liegt. Aufgrund der erwarteten Auftragssituation geht IBU-tec auch nach 2018 von einer Fortsetzung des Umsatz- und Ergebniswachstums aus.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Nach vorläufigen Zahlen haben sich der Umsatz und das Ergebnis 2017 aufgrund der Auswirkungen des Dieselskandals im Rahmen der im Oktober veröffentlichten Prognose entwickelt. Der Umsatz lag 2017 bei 16,8 Mio. Euro und damit rund 5 Prozent unter dem Vorjahr. Das EBITDA betrug vor IPO-Kosten 4,3 Mio. Euro nach 6,4 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBITDA-Marge vor IPO-Kosten stellte sich damit auf 26 Prozent ein. Das EBT lag vor den Kosten des Börsengangs bei 1,9 Mio. Euro. Dies entspricht einer EBT-Marge von 12 Prozent. Wie angekündigt sind damit beide Ergebnismargen weiter im zweistelligen Bereich geblieben. Im Vorjahr lag das EBT bei 4,1 Mio. Euro.

IBU-tec hat im Geschäftsjahr 2017 wichtige Weichen bei der Umsetzung der Expansions- und Wachstumsstrategie gestellt. So konnten u.a. neue Kunden im Bereich Batteriewerkstoffe, insbesondere der stationären Energiespeicher, gewonnen werden, die bereits 2018 zu deutlich anziehenden Umsätzen von über 40 % in diesem Marktsegment führen sollen. Die Gesellschaft erwartet für 2018 zum ersten Mal seit 2015 wieder ein zweistelliges Umsatzwachstum. Die Aktivitäten für den geplanten Ausbau der Kapazitäten und zur Erweiterung des Produktleistungsspektrums um neue Stoffgruppen durch die Präsenz in einem Chemiestandort wurden ebenfalls verstärkt. Im Rahmen des geplanten anorganischen Wachstums werden derzeit intensive Gespräche mit einigen wenigen Unternehmen geführt, die nach einem Scannen des Marktes als für IBU-tec interessant identifiziert worden sind und bei denen eine grundsätzliche Verkaufsbereitschaft besteht.

Ulrich Weitz, CEO der IBU-tec advanced materials AG: 'Wir sind mit unserer hochentwickelten Technologieplattform in Zukunftsmärkten wie der E-Mobility hervorragend positioniert. Die Energiespeicherung ist eines der zentralen Themen der kommenden Jahre und Batteriewerkstoffe spielen dabei eine wichtige Rolle. Entsprechend gehen wir für 2018 vom einem deutlichen Umsatzschub in diesem Bereich aus.'

Über IBU-tec

Die IBU-tec advanced materials AG ist ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene Materialeigenschaften. IBU-tec adressiert über seine breite, internationale Kundenbasis weltweite Megatrends, wie Green-Mobility (E-Mobility und Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2- reduzierte Baustoffe, Seltene Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche Gelenke und Zahnersatz). Grundlage des Markterfolgs von IBU-tec sind die eigene, flexibel einsetzbare Technologieplattform, einzigartige, patentgeschützte Verfahren sowie das umfassende Know-how der insgesamt rund 150 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de.

