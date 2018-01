Pressemitteilung der Scholz Recycling GmbH:

Scholz Recycling GmbH ernennt Dr. Klaus Hauschulte zum neuen CEO

- Dr. Hauschulte tritt Position am 1. Februar 2018 an

- Henry Qin, Chairman of the Board und CEO der Chiho Environmetal Group: "Dr. Hauschulte ist ein Manager mit langjähriger Erfahrung in großen Industrieunternehmen, was Scholz zugutekommen wird."

Die Scholz Gruppe ("Scholz" oder "die Gruppe"), ein führender europäischer Schrott-Recycler und eines der größten Recyclingunternehmen weltweit im Bereich der Eisen- und Nichteisenmetalle, hat heute angekündigt, dass Dr. Klaus Hauschulte (51) mit Wirkung zum 1. Februar 2018 als Chief Executive Officer (CEO) in die Geschäftsführung ...

