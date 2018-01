Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vivendi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Mit Blick auf Online-Musikdienste wie Spotify oder Apple Music zeigte sich Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie gelassen. Denn diese könnten ohne die musikalischen Inhalte der Vivendi-Tochter UMG gar nicht existieren. Und das auch in 15 Jahren noch nicht, selbst wenn UMG niemals mehr einen Künstler unter Vertrag nehmen sollte./bek/mis Datum der Analyse: 31.01.2018

