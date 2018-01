Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Trina Solar, ein weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Solarenergie, hat im Jahr 2017 weltweit 9,0 bis 9,2 Gigawatt (GW) Photovoltaikmodule ausgeliefert. Laut den von PV-Tech veröffentlichten Ranking-Ergebnissen der "Top-10 Modul-Lieferanten im Jahr 2017" rangierte Trina Solar im vergangenen Jahr weiterhin auf dem zweiten Platz und behauptet die Position des weltgrößten Modullieferanten, da die kumulierten Lieferungen bei über 32 GW liegen.



Die Lieferungen der ersten drei Quartale 2017 betrugen 1,966 GW, 2,481 GW bzw. 2,092 GW, mit einer weiteren Steigerung im vierten Quartal, sodass die Lieferungen des gesamten Jahres über 9 GW erreichten.



Trina Solar vertreibt PV-Produkte und -Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. Als Reaktion auf Chinas nationale "Belt and Road"-Initiative hat das Unternehmen auch die Geschäfte in den Belt and Road-Ländern ausgebaut. Trina Solar ist jetzt der größte PV-Hersteller Vietnams, da das Unternehmen am 6. Januar 2017 in Vietnam eine Kooperation zur Herstellung von PV-Zellen mit 1GW Produktionskapazität begann. In Indien lieferte Trina Solar mehr als 3 GW Module aus und erreichte damit über 25% Marktanteil.



Der Unternehmensbereich Projektgeschäft plant, baut, betreibt und vertreibt Solarstromprojekte in China, in den USA, in Großbritannien und weiteren europäischen und asiatischen Ländern. Trina Solar ist im gesamten Lebenszyklus der Entwicklung von Solarprojekten tätig, einschließlich Projektauswahl, Design, Finanzierung, Genehmigung, Engineering, Beschaffung, Bau, Installation, Überwachung, Betrieb und Wartung. Bislang hat das Unternehmen weltweit Solarprojekte mit fast 2 GW Kapazität an das Stromnetz angeschlossen.



Im August 2017 startete Trina Solar mit TrinaHome die erste PV-Marke für Privathaushalte, die auf dem besten Wege ist, eine führende Marktposition einzunehmen. Das Unternehmen wird den "One-Million Rooftop Plan" in den nächsten fünf Jahren implementieren und darüber mehr als einer Million Haushalten Installationsdienstleistungen für PV-Systeme anbieten.



Bis Ende 2017 erzielten die Projekte von Trina Solar im gewerblichen Sektor in China ein Wachstum von 500%, wobei das Unternehmen in 20 Provinzen und Städten landesweit tätig war. In den kommenden drei Jahren strebt das Unternehmen die Entwicklung von eintausend chinesischen Handelspartnern an, die mehr als 10 Millionen Renminbi Yuan (RMB) Umsatz machen können.



Im Jahr 2017 feierte Trina Solar sein 20-jähriges Jubiläum und weist eine gesunde, stabile und nachhaltige Entwicklung auf. Des Weiteren läutete das Unternehmen die Trina 3.0-Ära ein, in der Trina Solar bestrebt ist, eine führende Rolle im globalen Energy Internet of Things zu übernehmen.



