Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline mit Blick auf eine mögliche Übernahme des Konsumentengeschäfts von Pfizer auf "Neutral" belassen. Ein solche Übernahme für 16 bis 21 Milliarden US-Dollar könne den Gewinn je Aktie der Briten bis 2022 um 6 bis 7 Prozent erhöhen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die operative Gewinnmarge (Ebit) könne in diesem Szenario um 5 bis 10 Prozentpunkte steigen./bek/mis Datum der Analyse: 31.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0063 2018-01-31/12:59

ISIN: GB0009252882